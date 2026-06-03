İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Haziran 2026 Çarşamba / 18 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9635
  • EURO
    53,4227
  • ALTIN
    6569.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ziraat Bankkart'ta yaprak dökümü!

Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankkart Murat Yenipazar ile Tomasz Fornal'ın sözleşmesini yenilemedi.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 12:29 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart'ta yaprak dökümü!
ABONE OL

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Ziraat Bankkart, Murat Yenipazar ile Tomasz Fornal'ın sözleşmesini uzatmadı.

Başkent ekibinin açıklamasında pasör oyuncusu Yenipazar için "İki sezon boyunca formamızı büyük bir özveri, mücadele ve aidiyet duygusuyla taşıyan Murat Yenipazar'a kulübümüze kattığı tüm değerler ve birlikte yaşadığımız başarılar için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Polonyalı smaçör için "Takımımızda bir sezon boyunca formamızı başarıyla taşıyan Tomasz Fornal'a, birlikte elde ettiğimiz başarılara yaptığı değerli katkılar için teşekkür ediyoruz." denildi.

  • Murat Yenipazar
  • Tomasz Fornal
  • Ziraat Bankkart

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'deki rüşvet boşanma davasında ifşa oldu! Çeşme'de milyonluk imar rantı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.