Ziraat Bankkart'tan evinde net galibiyet

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftasında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Arkas Spor'u 3-0 yendi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: İsmail Yıldırım, İlknur Çakar
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samed Güneş, Ter Maat, Camejo (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın)
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Halit Kurtuluş, Grozer, Mirza Lagumdzija, Emir Kaan Öztürk (Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Efe Ramazan Mandıracı, Burutay Subaşı, Canham, Emre Çevik)
Setler: 25-21, 26-24, 25-19
Süre: 78 dakika (23, 28, 27)