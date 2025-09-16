Ziraat Türkiye Kupası 2. turu 7 maçla başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelesi bugün oynanan 7 maçla başladı.
Karşılayşmaların ardından Ağrı 1970 SK, Kahta 02, Karaköprü Belediyespor, Zonguldakspor FK, Karacabey Belediyespor, Fethiyespor ile Manisa FK, adını 3. tura yazdırdı.
Türkiye Kupası 2. turunda alınan sonuçlar şöyle:
Ağrı 1970 SK-Batman Petrolspor: 4-1
Kahta 02-Adana Demirspor: 2-1
Karaköprü Belediyespor-Bitlis 1916: 2-1
Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK: 1-1 (Penaltılar 3-5)
Beykoz İshaklıspor-Karacabey Belediyespor: 0-2
Kestel Çilekspor-Fethiyespor: 0-1
Kırıkkale FK-Manisa FK: 0-1