İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2025 Salı / 24 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2816
  • EURO
    48,9558
  • ALTIN
    4892.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ziraat Türkiye Kupası 2. turu 7 maçla başladı
Spor

Ziraat Türkiye Kupası 2. turu 7 maçla başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelesi bugün oynanan 7 maçla başladı. Karşılayşmaların ardından Ağrı 1970 SK, Kahta 02, Karaköprü Belediyespor, Zonguldakspor FK, Karacabey Belediyespor, Fethiyespor ile Manisa FK, adını 3. tura yazdırdı.

AA16 Eylül 2025 Salı 18:39 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası 2. turu 7 maçla başladı
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelesi bugün oynanan 7 maçla başladı.

Karşılayşmaların ardından Ağrı 1970 SK, Kahta 02, Karaköprü Belediyespor, Zonguldakspor FK, Karacabey Belediyespor, Fethiyespor ile Manisa FK, adını 3. tura yazdırdı.

Türkiye Kupası 2. turunda alınan sonuçlar şöyle:

Ağrı 1970 SK-Batman Petrolspor: 4-1

Kahta 02-Adana Demirspor: 2-1

Karaköprü Belediyespor-Bitlis 1916: 2-1

Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK: 1-1 (Penaltılar 3-5)

Beykoz İshaklıspor-Karacabey Belediyespor: 0-2

Kestel Çilekspor-Fethiyespor: 0-1

Kırıkkale FK-Manisa FK: 0-1

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.