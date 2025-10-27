İSTANBUL 27°C / 13°C
  Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu heyecanı! İşte maç programı
Spor

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu heyecanı! İşte maç programı

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu, yarın oynanacak 8 karşılaşmayla başlayacak.

27 Ekim 2025 Pazartesi 12:26
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu heyecanı! İşte maç programı
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu, yarın oynanacak 8 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. eleme turu programı şöyle:

Yarın:

13.00 Kepezspor-Özbelsan Sivasspor (Kepez Hasan Doğan)

13.30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Eminevim Ümraniyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

13.30 Fatsa Belediyespor-İmaj Altyapı Vanspor (Fatsa İlçe)

13.30 Dersimspor-Fethiyespor (Tunceli Atatürk)

13.30 Aliağa Futbol-Serikspor (Aliağa Atatürk)

15.30 52 Orduspor-SMS Grup Sarıyer (Yeni Ordu)

18.00 Sakaryaspor-Sultan Su İnegölspor (Yeni Sakarya Atatürk)

20.30 Zecorner Kayserispor-Niğde Belediyespor (RHG EnerTürk Enerji)

29 Ekim Çarşamba:

12.00 ISBAŞ Isparta 32-Beyoğlu Yeni Çarşı (Isparta Atatürk)

13.00 Kahta 02-Kasımpaşa (Kahta İlçe)

13.30 Astor Enerji Çankayaspor-KCT 1461 Trabzon FK (Osmanlı)

13.30 Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77 (Maltepe Hasan Polat)

13.30 Erciyes 38 FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

13.30 Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.30 Muşspor-Menemen FK (Muş Şehir)

13.30 Silifke Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Silifke Şehir)

15.00 Bursa Yıldırımspor-Corendon Alanyaspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.30 Arca Çorum FK-Kütahyaspor (Çorum Şehir)

15.30 Atko Grup Pendikspor-Çorluspor 1947 (Pendik)

15.30 Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor (Yeni Ordu)

18.00 Manisa FK-Muğlaspor (Manisa 19 Mayıs)

20.30 Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

30 Ekim Perşembe:

13.00 Esenler Erokspor-Ağrı 1970 (Esenler Erokspor)

13.00 Karaköprü Belediyespor-Çaykur Rizespor (Faruk Çelik)

13.30 1926 Bulancakspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bulancak İlçe)

14.45 TCH Group Zonguldakspor-Sipay Bodrum FK (Karaelmas Kemal Köksal)

18.00 Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu (Gaziantep)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-12 Bingölspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

