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Spor

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı bugün başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı bugün oynanacak olan 1. tur maçlarıyla başlayacak. İlk karşılaşma Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor arasında saat 14.00'te oynanacak.

DHA10 Eylül 2024 Salı 10:46 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı bugün başlıyor
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Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Tur karşılaşmaları bugün oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre 1'inci Tur maç programı şu şekilde:

BUGÜN:

14.00 Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

15.00 Sinopspor-Düzcespor (Sinop Üniversite)

YARIN:

13.30 Çankırı Futbol SK-Kırıkkale FK (Çankırı Atatürk)

14.00 Dersimspor-Adıyaman FK (Tunceli Atatürk)

14.00 Bayburt Özel İdare-Serhat Ardahanspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Şırnak Petrol SK-Kurtalanspor (Şırnak Şehir)

14.00 Bitlis Özgüzelderespor-Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zap SK (Bitlis 8 Ağustos)

14.00 Onuksports Kelkit Hürriyet SK-Kars 36 Spor (Kelkit İlçe)

14.00 Kahramanmaraşspor-Nevşehir Belediyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

14.30 Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Futbol SK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.30 Bucak Belediye Oğuzhanspor-Denizlispor (Bucak İlçe)

14.30 Yeşil Yalova FK-Yeni Çanspor (Yalova Atatürk)

14.30 Zonguldak Kömürspor-Bartınspor (Karaelmas K.Köksal)

16.00 Uşakspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Uşak 1 Eylül)

12 EYLÜL PERŞEMBE

13.30 23 Elazığ FK-12 Bingölspor (Elazığ Doğukent)

16.00 Bozüyük Vitraspor-Bursaspor (Gölpazarı İlçe)

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