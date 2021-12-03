3 Aralık 2021 Cuma 11:28 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 12:15

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

5. Eleme Turu'nda; geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile ZTK 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakaları; 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oluştu:

Fenerbahçe - Afjet Afyonspor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

Kasımpaşa - Kocaelispor

Aytemiz Alanyaspor - Mardin 1969 Spor

Vavacars Fatih Karagümrük - Bodrumspor

Beşiktaş - Altay

Galatasaray - Altaş Denizlispor

Göztepe - Yılport Samsunspor

Atakaş Hatayspor - Nasadoge Menemenspor

Adana Demirspor - Ankaraspor

Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü

Yukatel Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor

Trabzonspor - Beypiliç Boluspor

Gaziantep FK - Bursaspor

Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor

İttifak Holding Konyaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor