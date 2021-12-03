Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
5. Eleme Turu'nda; geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile ZTK 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.
Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakaları; 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde yapılacak.
Kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oluştu:
Fenerbahçe - Afjet Afyonspor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
Kasımpaşa - Kocaelispor
Aytemiz Alanyaspor - Mardin 1969 Spor
Vavacars Fatih Karagümrük - Bodrumspor
Beşiktaş - Altay
Galatasaray - Altaş Denizlispor
Göztepe - Yılport Samsunspor
Atakaş Hatayspor - Nasadoge Menemenspor
Adana Demirspor - Ankaraspor
Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü
Yukatel Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor
Trabzonspor - Beypiliç Boluspor
Gaziantep FK - Bursaspor
Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor
İttifak Holding Konyaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor