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Spor

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor.

24 Ocak 2023 Salı 14:01 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi | CANLI
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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi başladı. Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen kura çekim törenine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılıyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, yarı final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Kura çekimine Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seri başı olarak katılıyor. Seri başı olmayan takımlar ise Galatasaray, Gaziantep FK, Ankaragücü ve Kayserispor.

Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

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