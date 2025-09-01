İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2025 Pazartesi / 9 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1155
  • EURO
    48,2622
  • ALTIN
    4586.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu heyecanı!
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu heyecanı!

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçları yarın oynanacak 8 müsabakayla başlayacak. İlk maç Bingölspor ile Mardin 1969 arasında oynanacak.

AA1 Eylül 2025 Pazartesi 12:07 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu heyecanı!
ABONE OL

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu, yarın oynanacak 8 müsabakayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre kupada 1. eleme turunda yarınki maç programı şöyle:

13.30 12 Bingölspor-Mardin 1969 (Stat belli değil)

15.00 Bursa Yıldırım SK-Altay (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap SK (Faruk Çelik)

15.00 Polatlı 1926-Astor Enerji Çankaya SK (Stat belli değil)

15.00 Yalova FK 77-Bursa Nilüfer Futbol (Stat belli değil)

16.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

19.00 Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK (Yeni Buca)

20.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Belediyespor (Mersin)

ÖNERİLEN VİDEO

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.