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  • Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tura çıkan 12 takım daha belli oldu
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tura çıkan 12 takım daha belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda bugün 12 maç oynandı. Bu maçların sonunda üst tura çıkan takımlar belli oldu.

11 Eylül 2024 Çarşamba 21:03 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tura çıkan 12 takım daha belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda bugün 12 maç oynandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Çankırı Futbol SK-Kırıkkale FK: 1-2

Dersimspor-Adıyaman FK: 0-7

Bayburt Özel İdare-Serhat Ardahanspor: 2-0

Şırnak Petrol SK-Kurtalanspor: 4-1

Bitlis Özgüzelderespor-Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zap SK: 2-0

Onuksports Kelkit Hürriyet SK-Kars 36 Spor: 3-1

Kahramanmaraşspor-Nevşehir Belediyespor: 1-0

Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Futbol SK: 1-0

Bucak Belediye Oğuzhanspor-Denizlispor: 6-5

Yeşil Yalova FK-Yeni Çanspor: 3-0

Zonguldak Kömürspor-Bartınspor: 2-0

Uşakspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 4-0

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