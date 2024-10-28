İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2024 Pazartesi / 25 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2878
  • EURO
    37,0272
  • ALTIN
    3020.55
  • BIST100
    8936.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu heyecanı yarın başlıyor
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu heyecanı yarın başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu mücadelesi yarın oynanacak 8 maçla başlayacak.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 09:51 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu heyecanı yarın başlıyor
ABONE OL

Geçmiş yılların aksine bu yıl eleme müsabakalarının seribaşı takımların sahasında oynanması kuralı kaldırıldı. 4'ü Trendyol Süper Lig, 7'si Trendyol 1. Lig'de mücadele eden 70 takımın yer aldığı üçüncü tur müsabakaları tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

Kupada yarınki müsabakaların programı şöyle:

13.00 Bursa Nilüfer-MKE Ankaragücü (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

13.30 Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 Sarıyer-Niğde Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

13.30 Alanya 1221-Adıyaman FK (Alanya Milli Egemenlik)

13.30 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Fethiyespor (İzmir Atatürk)

15.00 Fatih Karagümrük-Tokat Belediye Plevne (Atatürk Olimpiyat)

17.30 23 Elazığ FK-TÜMOSAN Konyaspor (Elazığ Atatürk)

20.30 Adanaspor-Çorluspor 1947 (Yeni Adana)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.