Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı! İşte maç takvimi

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında üçüncü hafta maçları yarın başlayacak. İlk maç Iğdır FK ile Antalyaspor arasında oynanacak.

2 Şubat 2026 Pazartesi 10:12
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı! İşte maç takvimi
Ziraat Türkiye Kupası gruplarında üçüncü hafta maçları yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçların programı şöyle:

Yarın:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor (Iğdır Şehir)

15.30 Samsunspor-Sipay Bodrum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

18.00 Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Çaykur Didi)

20.30 Trabzonspor-Fethiyespor (Papara Park)

4 Şubat Çarşamba:

13.00 Boluspor-Corendon Alanyaspor (Bolu Atatürk)

15.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Rams Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

18.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman)

20.30 Galatasaray-İstanbulspor (RAMS Park)

5 Şubat Perşembe:

13.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK (Aktepe)

15.30 Tümosan Konyaspor-Aliağa Futbol (Medaş Konya Büyükşehir)

18.00 Kocaelispor-Beşiktaş (Turka Araç Muayene Kocaeli)

20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Chobani)

