  • Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta programı belli oldu
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları 3. hafta maçlarına ilişkin program açıkladı.

AA20 Ocak 2026 Salı 12:26 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta programı belli oldu
iraat Türkiye Kupası gruplarında oynanacak 3. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maç programı şöyle:

3 Şubat Salı:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor (Iğdır Şehir)

15.30 Samsunspor-Sipay Bodrum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

18.00 Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Çaykur Didi)

20.30 Trabzonspor-Fethiyespor (Papara Park)

4 Şubat Çarşamba:

13.00 Boluspor-Corendon Alanyaspor (Bolu Atatürk)

15.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

18.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman)

20.30 Galatasaray-İstanbulspor (RAMS Park)

5 Şubat Perşembe:

13.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK (Aktepe)

15.30 TÜMOSAN Konyaspor-Aliağa Futbol (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18.00 Kocaelispor-Beşiktaş (Kocaeli)

20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Chobani)

