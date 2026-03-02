İSTANBUL 13°C / 4°C
  Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta heyecanı! İşte maç takvimi
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta heyecanı! İşte maç takvimi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta maçları yarın oynanacak Fethiyespor-Fatih Karagümrük müsabakasıyla başlayacak.

2 Mart 2026 Pazartesi 10:00
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta, yarın yapılacak 4 maçla başlayacak.

Kupada A Grubu müsabakaları yarın, B Grubu karşılaşmaları 5 Mart Perşembe, C Grubu maçları ise 4 Mart Çarşamba günü yapılacak.

Grup müsabakaları sonucunda, gruplarında ilk iki sırayı alan 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü 2 takım olmak üzere toplam 8 ekip, çeyrek finale yükselecek.

Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Fethiye İlçe)

15.30 İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

4 Mart Çarşamba:

14.30 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karaberkir)

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)

5 Mart Perşembe:

20.30 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Aliağa Atatürk)

20.30 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)

