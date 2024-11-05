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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur eşleşmeleri, bugün Riva'da yapılan kura çekimi ile belli oldu. İşte eşleşmemler...

5 Kasım 2024 Salı 14:54 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur eşleşmeleri belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi gerçekleştirildi.

Riva'da yapılan kura çekiminin ardından 4. tur eşleşmeleri belli oldu.

İşte Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri:

Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor

Konyaspor - Kepezspor

Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor

Çaykur Rizespor - Silivrispor

Hatayspor - Osmaniyespor

Gaziantep FK - Batman Petrolspor

Samsunspor - 52 Orduspor

Alanyaspor - Fethiyespor

Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor

Karşıyaka - MKE Ankaragücü

Ankara Demirspor - Kastamonuspor

Yeni Mersin İdmanyurdu - Kırklarelispor

Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı

Sincan Bld. Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor

Amed Sportif - Adana 01 FK

Çorluspor 1947 - Manisa FK

İstanbulspor - Alanya 1221

Iğdır FK - Muşspor

Menemen FK - Elazığspor

Fatih Karagümrük - Sarıyer

İskenderunspor - Tire 2021 FK

Erzurumspor - Ayvalıkgücü Belediyespor

Karaman FK - Esenler Erokspor

Ümraniyespor - Isparta 32 Spor

1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK

Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor

Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928

24Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor

Bursaspor - Vanspor

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