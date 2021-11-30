Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı

AA 30 Kasım 2021 Salı 14:45 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 14:45

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimi saat 11.30'da başlayacak.

Kura çekimi törenine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Kupanın 5. eleme turunda, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak 27 takım olmak üzere toplam 32 ekip mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak 5. eleme turu müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.