Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop, maç planlama müdürü Besim Yalçın ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas katıldı.
Kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Hamit Altıntop, salgın şartlarının zorluğuna değinerek, "Bu şartları herkesin kabul ettiğine inanıyorum. Futbolun birleştiriciliğini, güzelliğini bu dönemde de görüyoruz. İnşallah bir dahaki turda kulüp temsilcileri de burada olur." dedi.
Kupada sürpriz sonuçların yaşanabildiğine dikkati çeken Altıntop, "Hatayspor, Kayserispor ve bir iki takım daha veda etmek zorunda kaldı. Bunları bekliyorduk. Umarım bu turda da güzel maçlar olur." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde vefat eden Diego Armando Maradona'nın futbol kültürüne çok şey kattığını vurgulayan Altıntop, "Bir efsane olarak büyük anılar bıraktı. İnişli çıkışlı hayatı oldu ama herkes benim gibi Maradona'yı güzel anacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Futbolcu olarak Trabzonspor ve Galatasaray ile kupa sevinci yaşayan, teknik direktör olarak da Kayserispor'un başında aynı başarıyı gösteren Tolunay Kafkas ise "Kupanın güzel tarafı sürprizlere açık olmasıdır. Özellikle Anadolu takımları ve alt ligdeki ekipler için kupanın alınabilir olması cazibeyi artırıyor. Bir futbol adamının Türkiye'de kazanmak isteyeceği iki kupadan biri. Bir önceki turda heyecanı yüksek maçlar oldu." diye konuştu.
- Tek maç üzerinden oynanacak
Kupanın 5. turunda 4. turdan yükselen 26 takım ile geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Avrupa Kupaları'na katılım hakkı kazanan Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.
Tek maç üzerinden oynanacak maçlarda rakiplerine üstünlük kuracak ekipler, tur atlayacak.
5. tur maçları 15-16-17 Aralık tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.
- Eşleşmeler
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turda eşleşmeler şöyle:
Demir Grup Sivasspor-Giresunspor
Kasımpaşa-Muğlaspor
Yeni Malatyaspor-Hekimoğlu Trabzon
Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Esenler Erokspor
Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor
İttifak Holding Konyaspor-Altınordu
Trabzonspor-Adana Demirspor
Çaykur Rizespor-Eskişehirspor
Beşiktaş-Tarsus İdmanyurdu
Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği
Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor
Göztepe-Bursaspor
Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor
Gençlerbirliği-Tuzlaspor
Gaziantep FK-Kocaelispor
Medipol Başakşehir-Turgutluspor