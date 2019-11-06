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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri çekilen kurayla belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İŞTE KUPADA 5. TUR EŞLEŞMELERİ

Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor 

Altınordu - Denizlispor

Alanyaspor - Adanaspor

Esenler Erokspor - Sivasspor

Altay - Trabzonspor

Beşiktaş - Erzincanspor

Karagümrük - Göztepe

Kasımpaşa - Vanspor

Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü

Hekimoğlu Trabzon - Başakşehir

Tuzlaspor - Galatasaray

BB Erzurumspor - Bursaspor

Kayserispor - Manisaspor FK

Kırklarelispor - Gaziantep FK

Eyüpspor - Antalyaspor

Fenerbahçe - İstanbulspor

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak 5. turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanş müsabakaları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.

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