Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri çekilen kurayla belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
İŞTE KUPADA 5. TUR EŞLEŞMELERİ
Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor
Altınordu - Denizlispor
Alanyaspor - Adanaspor
Esenler Erokspor - Sivasspor
Altay - Trabzonspor
Beşiktaş - Erzincanspor
Karagümrük - Göztepe
Kasımpaşa - Vanspor
Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü
Hekimoğlu Trabzon - Başakşehir
Tuzlaspor - Galatasaray
BB Erzurumspor - Bursaspor
Kayserispor - Manisaspor FK
Kırklarelispor - Gaziantep FK
Eyüpspor - Antalyaspor
Fenerbahçe - İstanbulspor
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak 5. turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanş müsabakaları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.
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