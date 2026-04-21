İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,9004
  • EURO
    52,8708
  • ALTIN
    6899.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final zamanı! İşte maç programı
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final zamanı! İşte maç programı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları bu akşam oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak.

HABER MERKEZİ21 Nisan 2026 Salı 11:05
ABONE OL

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının heyecanı yaşanacak.

Kupada çeyrek final müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Rakiplerine üstünlük kuran taraflar, adını yarı finale yazdıracak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final programı şöyle:

21 Nisan Salı:

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

22 Nisan Çarşamba:

20.30 Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği (RAMS Park)

23 Nisan Perşembe:

18.45 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.45 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.