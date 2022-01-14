DHA 14 Ocak 2022 Cuma 11:56 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 11:56

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi törenine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle;

Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor

VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor

Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor

Altaş Denizlispor - Trabzonspor

Beşiktaş - Göztepe

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak.