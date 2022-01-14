TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi törenine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle;
Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor
VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor
Kasımpaşa - Gaziantep FK
Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor
Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor
Altaş Denizlispor - Trabzonspor
Beşiktaş - Göztepe
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak.