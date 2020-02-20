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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda final tarihi belli oldu

TFF, Ziraat Türkiye Kupası finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

20 Şubat 2020 Perşembe17:28 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 17:28

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı.

UEFA'nın 30 Mayıs'ta oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde final standartları kapsamında yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda resmi bir maç yapılması talebini değerlendiren TFF Yönetim Kurulu, daha önce 21 Mayıs 2020 Perşembe günü yapılacağı duyurulan final maçının tarihini 5 Mayıs 2020 olarak değiştirdi.

Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının saati ise daha sonra kamuoyuna duyurulacak.”

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