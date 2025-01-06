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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor! Grup maçları yarın başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Grup maçları yarın oynanacak olan MKE Ankaragücü - İskenderunspor karşılaşmasıyla başlayacak.

IHA6 Ocak 2025 Pazartesi 09:37 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor! Grup maçları yarın başlıyor
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Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta maçları, yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şu şekilde:

Yarın

A Grubu

13.00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor

15.30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

D Grubu

19.00 Sivasspor - Beşiktaş

21.00 Antalyaspor - Kocaelispor

8 Ocak Çarşamba

D Grubu

13.00 Kırklarelispor - Bodrum FK

C Grubu

15.30 Eyüpspor - Boluspor

20.30 Galatasaray - Başakşehir

A Grubu

18.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor

9 Ocak Perşembe

B Grubu

13.00 Erzurumspor FK - Göztepe

18.00 Gaziantep FK - İstanbulspor

20.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe

C Grubu

15.30 Çorum FK - Konyaspor

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