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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final rövanş maçlarıyla devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarın oynanacak olan Beşiktaş-MKE Ankaragücü mücadelesiyle start alacak.

AA6 Mayıs 2024 Pazartesi 09:48 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final rövanş maçlarıyla devam ediyor
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakaları yarın oynanacak Beşiktaş-MKE Ankaragücü mücadelesiyle start alacak.

Tüpraş Stadı'nda yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. İki takım arasında Ankara'da oynanan ilk karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise 8 Mayıs Çarşamba günü VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Eşleşmede oynanan ilk maç Trabzonspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

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