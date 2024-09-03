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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde yapılan kura çekimine 3. lig ve amatör takım temsilcileri katıldı.

AA3 Eylül 2024 Salı 17:12 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk tur eşleşmeleri belli oldu
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TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın ve Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu'nun katılımıyla düzenlenen kura çekimi neticesinde eşleşmeler belirlendi. 10-11-12 Eylül tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı daha sonra ilan edilecek.

Kupada 1. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Şırnak Petrolspor-Kurtalanspor

Bitlis Özgüzeldere-Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zapspor

Dersimspor-Adıyaman FK

23 Elazığ FK-12 Bingölspor

Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Kars 36

Bayburt Özel İdare-Serhat Ardahanspor

Kahramanmaraşspor-Nevşehir Belediyespor

Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor

Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Futbol

Çankırı FK-Kırıkkale Futbol

Uşakspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor

Bucak Belediye Oğuzhanspor-Denizlispor

Zonguldak Kömürspor-Bartınspor

Sinopspor-Düzcespor

Bozüyük Vitraspor-Bursaspor

Yeşil Yalova FK-Yeni Çanspor

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