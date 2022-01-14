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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura zamanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemelerinin kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor.

14 Ocak 2022 Cuma 09:02 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 09:02
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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemelerinin kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 11.30'da başlayacak.

Federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcilerinin katılacağı organizasyon, A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Kupanın bu turunda yer alacak takımlar şöyle:

Seribaşı: Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük.

Seribaşı olmayan: Adana Demirspor, Altaş Denizlispor, Fraport TAV Antalyaspor, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yukatel Kayserispor.

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