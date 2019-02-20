Ziraat Türkiye Kupası programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçlarının programı belli oldu.
26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde oynanacak Çeyrek Final ikinci karşılaşmalarının oynanacağı tarihler şu şekilde:
26 Şubat Salı:
Ümraniyespor - Trabzonspor
27 Şubat Çarşamba:
Hatayspor - Galatasaray
Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor
28 Şubat Perşembe
Kasımpaşa - Akhisarspor
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