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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 takvimi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu mücadelesinin maç takvimini açıkladı.

AA6 Ocak 2023 Cuma 18:29 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 takvimi belli oldu
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Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17, 18 ve 19 Ocak'ta oynanacak müsabakaların programı şöyle:.

17 OCAK SALI:

14.30 Demir Grup Sivasspor- Teco Karacabey Belediyespor (Stat henüz açıklanmadı)

17.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Kırbıyık Holding)

18 OCAK ÇARŞAMBA:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Stat henüz açıklanmadı)

17.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor (Ümraniye Şehir)

19 OCAK PERŞEMBE:

17.30 Gaziantep FK- Arabam.com Konyaspor (Kalyon)

20.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

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