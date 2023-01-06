Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 takvimi belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17, 18 ve 19 Ocak'ta oynanacak müsabakaların programı şöyle:.

17 OCAK SALI:



14.30 Demir Grup Sivasspor- Teco Karacabey Belediyespor (Stat henüz açıklanmadı)

17.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Kırbıyık Holding)

18 OCAK ÇARŞAMBA:



14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Stat henüz açıklanmadı)

17.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor (Ümraniye Şehir)

19 OCAK PERŞEMBE:



17.30 Gaziantep FK- Arabam.com Konyaspor (Kalyon)

20.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)