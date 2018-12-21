Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre kupada son 16 turunun kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek kura çekimine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Kupada 5. turu geçen 16 takımın katılacağı ve çift maç eleme sisteminin uygulanacağı Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda, ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019'ta, rövanş mücadeleleri ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019'ta oynanacak.

SON 16'DAKİ TAKIMLAR

Kupada 5. tur rövanş maçlarının tamamlanmasıyla son 16 turuna kalan takımlar da belli oldu.

Rövanş maçlarının sonunda Ümraniyespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Balıkesirspor Baltok, Göztepe, Medipol Başakşehir, Galatasaray, Boluspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Trabzonspor, Hatayspor, Antalyaspor, Akhisarspor ve Fenerbahçe tur atladı.