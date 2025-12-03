Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kupada yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler şunlar:

13.00 Yalova FK 77-Gaziantep FK: Berkay Erdemir

13.30 Boluspor-Kahta 02: Muhammet Ali Metoğlu

13.30 Fethiyespor-Bandırmaspor: İlker Yasin Avcı

15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967: Alpaslan Şen

18.00 Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor: Yiğit Arslan

20.30 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor: Burak Demirkıran