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  • Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. turuna 4 maçla devam edildi
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. turuna 4 maçla devam edildi

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. turu, bugün 4 müsabakayla devam etti ve üst tura yükselen takımlar belli oldu.

10 Ekim 2024 Perşembe 19:56 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. turuna 4 maçla devam edildi
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Organizasyonun 2. turunda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, bir üst tura yükseldi.

Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor karşılaşması, Diyarbekirsporlu futbolcular uzatma bölümünde sahadan çekildiği için tamamlanamadı. Maçın 118. dakikasında bir faul pozisyonunun ardından 1-0 geride olan Diyarbekirspor'un oyuncuları, kulübeden gelen talimatla sahadan çekilerek soyunma odasına gitti. Müsabaka ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Organizasyonun 2. turu, bugün saat 19.00'da yapılacak Erciyes 38 Futbol-Orduspor 1967 maçıyla tamamlanacak.

Şu ana kadar müsabakalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Türk Metal 1963-Pazarspor: 1-3

Kemerkent Bulvarspor-İnegölspor: 0-1

Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor: 0-1

Uşakspor-Bursaspor: 0-1

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