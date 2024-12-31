Zirkzee, Manchester United'dan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Manchester United futbolcusu Joshua Zirkzee, sezon başında katıldığı Manchester United'dan ayrılmak istiyor.

Sport Bible'ın haberine göre, 23 yaşındaki santrafor oyuncusu, Manchester United'ın Newcastle United'a 2-0 yenildiği maçta 32. dakikada oyundan alınmasının 'aşağılayıcı' olduğunu düşünüyor.

AMORIM AÇIKLADI

Maçın ardından değişiklik hakkında konuşan Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, yaptığı değişikliğin zor olduğunu ve Zirkzee'nin çıkma sebebinin taktiksel olduğunu öne sürdü. Amorim, "Zirkzee yerine Mainoo'yu alma sebebim orta sahamızın acı çekmesiydi. Zor bir karardı fakat bu kararı vermek zorundaydım." dedi.

JUVENTUS İLGİLENİYOR

Ocak transfer döneminde Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Zirkzee ile Serie A'dan ilgilenen kulüpler var.

Tuttosport'un haberine göre Juventus, Zirkzee için kiralık olarak ManU ile anlaşabilir.

İSTENENİ VEREMEDİ

Bu sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarda 27 maça çıkan Joshua Zirkzee, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Sezon başında United'a katılan Hollandalı oyuncu için Bologna'ya 42.50 milyon Euro ödenmişti.