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Spor

Zirkzee, Manchester United'dan ayrılmak istiyor

Manchester United'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Hollandalı forvet Joshua Zirkzee'nin takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.

1 Ocak 2025 Çarşamba 17:51 - Güncelleme:
Zirkzee, Manchester United'dan ayrılmak istiyor
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Manchester United'ın sezon başında kadrosuna kattığı Joshua Zirkzee, takımdan ayrılmak istiyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, kulübün sezon başında kadrosuna kattığı Hollandalı forvet, aralık ayının başında takımda kalmak ve yeni teknik direktör Ruben Amorim'e kendisini kanıtlamak istiyordu.

NEWCASTLE MAÇI DÖNÜM NOKTASI

Joshua Zirkzee için Newcastle United karşısında 2-0 yenilgi alınan maçın dönüm noktası olduğu belirtildi. Newcastle United karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 23 yaşındaki forvet, 33 dakika sahada kalmasının ardından gözyaşları içerisinde oyundan çıktı. Zirkzee'nin bu karşılaşmanın ardından Manchester United'dan ayrılma kararı aldığı ifade edildi.

SERIE A'DAN TEKLİFLER VAR

Zirkzee'nin menajerlerinden Serie A'dan gelen kiralık tekliflerini değerlendirmelerini istediği ve kariyerine İtalya'da devam etmeyi düşündüğü bildirildi.

PERFORMANSI

Zirkzee, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 27 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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