İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2025 Salı / 4 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8342
  • EURO
    50,7394
  • ALTIN
    6175.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Zirkzee Roma yolunda!

Roma, Manchester United'dan Joshua Zirkzee'yi şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak için anlaşmaya vardı. İtalyan ekibi, eğer Şampiyonlar Ligine katılırsa Hollandalı golcüyü 40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edecek.

HABER MERKEZİ23 Aralık 2025 Salı 13:34 - Güncelleme:
Zirkzee Roma yolunda!
ABONE OL

Roma, Manchester United'dan transfer gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Roma, Manchester United'dan Joshua Zirkzee'nin transferi için anlaşmaya vardı.

Haberin detaylarında Hollandalı golcünün transferinin şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla gerçekleşeceği kaydedildi.

40 MİLYON EURO OPSİYON

Özel şart olarak ise Roma'nın gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'ne kalması gösterildi. Eğer Roma, bu hedefe ulaşırsa golcü yıldızı 40 milyon euro karşılığında transfer edecek.

Şu an Serie A'da 30 puanla 4. sırada bulunan Roma, bu sıralamada bitirdiği taktirde 24 yaşındaki oyuncunun opsiyonunu kullanmak zorunda kalacak.

Bu sezon Manchester United ile 11 maçta forma giyen Hollandalı yıldız, 1 gol kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.