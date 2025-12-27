İSTANBUL 6°C / 4°C
Spor

Zirkzee'den Roma'ya yeşil ışık

Manchester United formasıyla beklentilerin altında kalan Joshua Zirkzee, Roma'ya transfer olmaya sıcak bakıyor. İtalyan devi, yıldız forveti ocak ayında bitirmek istiyor.

27 Aralık 2025 Cumartesi 13:28
Zirkzee'den Roma'ya yeşil ışık
Manchester United'ın 24 yaşındaki forveti Joshua Zirkzee, Roma'ya transfer olmaya onay verdi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Hollandalı golcü, Roma yönetimiyle yapılan görüşmelerin ardından İtalya'ya dönüş fikrine sıcak bakıyor.

Zirkzee'nin, Roma Sportif Direktörü Ricky Massara ve teknik direktör Gian Piero Gasperini ile yapılan toplantılarda, yeni projede kilit bir rol üstleneceği net şekilde kendisine iletildi. Gasperini'nin hücum planlarında önemli bir parça olarak görülmesi, oyuncunun kararında belirleyici oldu.

Roma cephesi, transferi ocak ayının ortasına kadar sonuçlandırmak istiyor. Bu tarih, Manchester United'ın Afrika Uluslar Kupası dönüşüyle de örtüşüyor.

Habere göre anlaşmanın toplam bedeli, satın alma opsiyonu dahil 38-40 milyon euro civarında olacak.

