Zirve ile puan farkı 11! Beşiktaş 2 puanı sahada bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlı ekibin zirve ile puan farkı 11 oldu. İşte detaylar...

27 Ekim 2025 Pazartesi 08:57
Zirve ile puan farkı 11! Beşiktaş 2 puanı sahada bıraktı
K.Paşa'nın 34'te kazandığı penaltı VAR'dan döndü.

27'de Cerny'nin, 57'de Rıdvan'ın şutu direkte patladı.

Gianniotis yaptığı 5 kurtarışla yıldızlaştı.

Mücadelenin 5. dakikasında Beşiktaş, Cerny'nin çevirdiği topu ağlarla buluşturan Cengiz Ünder ile öne geçti. 12'de Abraham'ın şutunu Kasımpaşalı Opoku çizgiden çıkardı. Beraberliği yakalamak isteyen ev sahibi ekip yer yer etkili oldu, Cafu ve Szalai'yle girdiği pozisyonları değerlendiremedi. 31. dakikada Tammy Abraham'ın yararlanamadığı penaltının ardından gelişen atakta Kasımpaşa, Winck ile skoru eşitledi. İkinci yarıda vites yükselten Beşiktaş; kaleci Gianniotis'e takıldı, kale ağzındaki pozisyonları bitirmekte zorlandı. Rashica, Jota ve Mustafa Hekimoğlu'nu oyuna süren Sergen Yalçın, istediği verimi alamadı. Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında 2 puan bıraktı, lider Galatasaray ile puan farkı ise 11 oldu.

