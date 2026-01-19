İSTANBUL 5°C / 1°C
  • Spor
  • Zirve ile puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe deplasmanda hata yapmadı
Zirve ile puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe deplasmanda hata yapmadı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla sarı lacivertli ekip zirve ile puan farkını 1'e indirdi. İşte detaylar...

AKŞAM19 Ocak 2026 Pazartesi 09:31 - Güncelleme:
23. dakikada İsmail, 45'te ise Ruan direğe takıldı.

F.Bahçe ilk yarıda korner atamadı, faul yapmadı!..

Anderson Talisca son 6 maçta 9 gol kaydetti!..

Mert Müldür'ü sol beke çekip sakatlıktan dönen Semedo'yu sağa yazan Tedesco, savunma kurgusuyla oynadı. Hadergjonaj, muhteşem golü dışında sağ kanadı ilk devre nakış gibi işledi. Guendouzi ve İsmail'in rolleri karıştı, Kerem ve Musaba da savunma katkısı veremeyince Alanya kanatları çok iyi kullandı. İlk devreyi 2-1 yenik kapatan F.Bahçe adeta bu skora şükretti. 2. yarı Kanarya topa hükmetti. Semedo çıktı, Yiğit girdi ama joker gibi oynadı. Sağ bek boştu, Mert solda kaldı. Başlangıçta fırtına gibi esen Alanya çok kapandı. Musaba'nın golünden sonra da Kanarya sabırla pas yaptı. Fred ve Duran, üretim katkısı verdi. Talisca, Matador'un pasında köşeyi bulup geri dönüşü yaptı. İkinci devrede kendi kimliğini bulan Kanarya kazandı.

