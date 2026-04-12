Zirve mücadelesinde Pendikspor ile Çorum FK yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Atko Grup Pendikspor ile Arca Çorum FK, 1-1 berabere kaldı.
Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat: Pendik
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Muhammet Ali Doğan, Azad İlhan
Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Soldo, Denic, Wilks (Dk. 71 Berkay Sülüngöz), Görkem Bitin, Hakan Yeşil, Thuram, Mesut Özdemir (Dk. 86 Hamza Akman), Furkan Mehmet Doğan (Dk. 87 Sequeirra), Kitsiou (Dk. 77 Erdem Gökçe), Yiğit Fidan
Arca Çorum FK: Sehic, Cemali Sertel (Dk. 46 Erkan Kaş), Arda Hilmi Şengül, Sinan Osmanoğlu, Üzeyir Ergün (Dk. 62 Kerem Kalafat), Ferhat Yazgan (Dk. 46 Ahmed Ildiz), Fredy, Pedrinho, Burak Çoban (Dk. 75 Thiam), Atakan Akkaynak (Dk. 62 Aleksic), Samudio
Goller: Dk. 21 Görkem Bitin (Atko Grup Pendikspor), Dk. 90+2 Thiam (Arca Çorum FK)
Kırmızı kart: Dk. 67 Görkem Bitin (Atko Grup Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Mesut Özdemir, Dk. 66 Kitsiou (Atko Grup Pendikspor), Dk. 39 Samudio, Dk. 66 Burak Çoban (Arca Çorum FK)