Zirve mücadelesinde Pendikspor ile Çorum FK yenişemedi

Zirve yarışını ilgilendiren maçta Atko Grup Pendikspor ile Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında 1-1 berabere kaldı.

AA12 Nisan 2026 Pazar 00:08 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Atko Grup Pendikspor ile Arca Çorum FK, 1-1 berabere kaldı.

Futbol: Trendyol 1. Lig

Stat: Pendik

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Muhammet Ali Doğan, Azad İlhan

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Soldo, Denic, Wilks (Dk. 71 Berkay Sülüngöz), Görkem Bitin, Hakan Yeşil, Thuram, Mesut Özdemir (Dk. 86 Hamza Akman), Furkan Mehmet Doğan (Dk. 87 Sequeirra), Kitsiou (Dk. 77 Erdem Gökçe), Yiğit Fidan

Arca Çorum FK: Sehic, Cemali Sertel (Dk. 46 Erkan Kaş), Arda Hilmi Şengül, Sinan Osmanoğlu, Üzeyir Ergün (Dk. 62 Kerem Kalafat), Ferhat Yazgan (Dk. 46 Ahmed Ildiz), Fredy, Pedrinho, Burak Çoban (Dk. 75 Thiam), Atakan Akkaynak (Dk. 62 Aleksic), Samudio

Goller: Dk. 21 Görkem Bitin (Atko Grup Pendikspor), Dk. 90+2 Thiam (Arca Çorum FK)

Kırmızı kart: Dk. 67 Görkem Bitin (Atko Grup Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Mesut Özdemir, Dk. 66 Kitsiou (Atko Grup Pendikspor), Dk. 39 Samudio, Dk. 66 Burak Çoban (Arca Çorum FK) Trendyol 1. Lig

