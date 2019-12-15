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Zirve savaşı! Sivasspor-Fenerbahçe muhtemel 11’ler

Sarı-Lacivertli ekip lider Sivas ile saat 16.30’da deplasmanda kozlarını paylaşacak. Rakibinin 5 puan gerisinde olan Fener kazanırsa, zirveye renk gelecek, kaybederse ağır yara alacak.

  • Star Spor
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FENERBAHÇE, bugün saat 16.30’da lider Sivasspor ile ilk devre için ‘tamam mı devam mı’ niteliğinde bir maça çıkacak. Haftaya lider giren Yiğidolar’ın puanı 30, beşinci sıradaki Kanarya’nın ise 25... Ali Palabıyık’ın yöneteceği ve beIN Sports1’den naklen yayınlanacak karşılaşmayı Sarı-Lacivertli takım kazanırsa, zirve ile farkı 2 puana indirecek ve devreyi lider bitirme şansı doğacak. Ancak Fener kaybederse fark 8 puana çıkacağı gibi, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir gibi takımlarla da ara açılacak.

SİVAS EVİNDE İYİ, FENER DIŞARIDA KÖTÜ

Bugünkü karşılaşma öncesinde Sivasspor bu sezon evindeki başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Kırmızı-Beyazlı takım 7 iç saha maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı, hiç kaybetmedi. Fenerbahçe ise bu sezon da deplasmanda zorlanıyor. 7 deplasman sınavında sadece 2 galibiyet alan ve 3 beraberlik, 2 yenilgi ile 12 puan yitiren Kanarya, son 3 dış saha mücadelesini de kazanamadı. Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki lig rekabetinde ise konuk takımın galibiyet sayısında 17- 4, gollerde 61-33 üstünlüğü bulunuyor.

MUHTEMEL 11’LER

SİVASSPOR: Samassa, Appindangoye, Uğur, Caner, Goiano, Emre, Fatih, Traore, Mert Hakan, Fernando, Yatabere

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Sadık, Serdar, Dirar, Emre, Gustavo, Kruse, Ozan, Rodrigues, Muriqi

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