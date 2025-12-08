Cezalı duruma düşen Onuachu Beşiktaş derbisinde yok.

Göztepe ilk isabetli şutunu 42. dakikada attı.

Andre Onana 4 kritik kurtarışa imza attı...

Anadolu'nun iki büyük ekibinin karşılaşmasında ilk yarı, skor anlamında üretkenlikten yoksun geçti. Göztepe topu rakibine bırakmayı tercih etti, pas hatalarını değerlendirerek pozisyonlar aradı. Topa sahip olma oranı %87'leri bulan Trabzonspor ise Sarı-Kırmızılılar'ın defansını geçmekte zorlandı, rakip ceza sahasında etkili olamadı. Sıkışan oyunun kilidi ikinci yarının başında açıldı. Son haftaların formda ismi Ernest Muçi, attığı şık golle Fırtına'yı 46'da öne geçirdi. Golün ardından maçta tempo yükseldi, iki takım da art arda pozisyonlara girdi. Arnavut yıldız 76. dakikada tekrardan sahneye çıktı. 78'de Pina kırmızı kart gördü, kullanılan serbest vuruşta Onana'dan seken topu Dennis harika tamamladı. Fırtına gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi.