Yiğit-Guendouzi 40'ta mecburen stoper ikilisi oldu!

İlk yarı dökülen Musaba'nın yerine 46'da Mert girdi.

F.Bahçe evindeki son 2 resmi maçta galip gelemedi.

Kante'nin gelişiyle birlikte kurguyla oynamaya başlayan Tedesco, bu kez eski sistemine döndü ama Müldür ve Kerem'i keserek sürpriz yaptı. Turun geçilmesinin zor olduğu Forest maçı öncesi tartışılan bir rotasyon oldu. F.Bahçe ilk 10 dakika 'istekli gibiydi' fakat takımın dağınık görüntüsü her geçen dakikada hissedildi. İlk yarı Çağlar ve Oosterwolde'nin sakatlanmasıyla Kadıköy'de kaos havası yaşandı. Hayli top ezen Musaba ise 46'yı göremedi. 2. yarı Mert'in girmesine rağmen Guendouzi stoper oynamaya devam etti. 46-55 arası Kanarya gergindi. Tedesco riskleri aldı; stoper hattı oyunu orta saha çizgisinden kurmaya başladı. Talisca savunma arasında kaybolurken Cherif, 76. dakikada sahaya sürüldü. Küstürülen Fred ise Kante oyundayken kurtarıcı olarak oyuna girdi. Deplasman ekibi katı savunma yaptı. 90+3'te Ben Ouanes atıldı. 90+5'te Asensio attığı golle, herkesi sevince boğdu. F.Bahçe zafer kazandım derken son dakika savunmasını yapamadı. 90+11'de Allevinah, tarihi bir gol attı. Kanarya, fırsat varken zirveye ortak olamadı!..

İLK ŞUTUNDA GOL ATTI!

Kasımpaşalı futbolcu Jim Allevinah, Süper Lig'deki ilk isabetli şutunu 90+11'inci dakikada Fenerbahçe'ye çekti ve golü buldu. Kısa bir süre sonra ise maç bitti. Uzun yıllar boyunca konuşulacak bir gole imza atan Jim Allevinah açıklamasında, "Fenerbahçe ve bizim için önemli bir maçtı. Güçlü bir takımla mücadele ettik. Sonuçtan mutluyuz, tüm arkadaşlarımızı tebrik ederim" dedi. Kasımpaşa kulübü, "Buz kestiren geri dönüş" paylaşımı yaptı. Cafu ise "Gol yedik ama pes etmedik. Ekstra yorulduk. Ligde kalmak için savaşıyoruz. Çok mutluyuz" dedi.

TARIH TUHAF YAZILIYOR!

Ligde tek namağlup takım olan Kanarya, 'beraberlik' sancısından kurtulamadı. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 23 maçın sekizinde rakipleriyle yenişemeyen Fenerbahçe (15G), 23'üncü karşılaşmalar itibarıyla 2018/19'dan (10B) bu yana en fazla beraberlik aldığı sezonu yaşıyor. Kanarya, Süper Lig tarihinde ilk kez Paşa'yı 2 maçta da yenemedi.