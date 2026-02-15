İSTANBUL 23°C / 13°C
15 Şubat 2026 Pazar
  • Zirve yarışında hata yapmadı! Dev maçta kazanan Fenerbahçe
Spor

Zirve yarışında hata yapmadı! Dev maçta kazanan Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla bordo mavili ekip, ligde evinde ilk kez kaybetti. İşte detaylar...

AKŞAM15 Şubat 2026 Pazar 09:03 - Güncelleme:
Zirve yarışında hata yapmadı! Dev maçta kazanan Fenerbahçe
Trabzonspor, bu sezon ligde evinde ilk kez yenildi. Fenerbahçe'nin 3 isabetli şutu da golle sonuçlandı. 37'de Muçi'nin vuruşu, önce baraja sonra direğe takıldı.

Trabzonspor müsabakaya tutuk başladı. Bunun en büyük sebebi ise Tedesco'nun orta saha kurgusunu iyi yapmış olmasıydı. Muçi ile 6. dakikada öne geçen Bordo-Mavililer, 15'inci dakikada Talisca'yı boş bırakınca skora denge geldi. Bu golden sonra etkisini artıran Fırtına, aradığı golü bulamadı. Sürekli alan daraltan Kanarya, rakibine kolay hücum şansı vermedi. 34'te Kerem Aktürkoğlu sahne aldı. 3 dakika sonra Muçi direğe takıldı. Onuachu 43'te ilk yarının skorunu belirledi: 2-2. İlk 45'te 2 isabetli şutu da gol olan Fenerbahçe, 48'de Asensio ile 3. isabetli şutunu çekti ve bu da ağlarla buluştu. Sarı-Lacivertliler, bu golle birlikte tempoyu düşürmeye oynadı. Fatih Tekke'nin öğrencileri, topa büyük oranda sahip olsa da orta açmaktan başka hücum aksiyonu gösteremedi. Fenerbahçe de savunmada hata yapmadı. Sarı-Lacivertliler, zorlu deplasmandan 3 puanı alarak şampiyonluk yarışında kritik virajı kayıpsız geçti.

