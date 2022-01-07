İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2022 Cuma / 4 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8265
  • EURO
    15,6613
  • ALTIN
    795.723
  • BIST100
    2007.55
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Zirve yarışında Juventus ile Napoli yenişemedi
Spor

Zirve yarışında Juventus ile Napoli yenişemedi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında Juventus ile Napoli, 1-1 berabere kaldı.

AA7 Ocak 2022 Cuma 08:41 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 08:41
ABONE OL

Torino'daki Allianz Stadı'nda zirve mücadelesi veren iki takım karşılaştı.

Konuk Napoli, 23. dakikada Dries Mertens ile öne geçti: 0-1.

Ev sahibi Juventus, ikinci yarının 54. dakikasında Federico Chiesa ile beraberlik golünü buldu: 1-1.

Başka gol olmayınca mücadele beraberlikle sonuçlandı ve iki ekip de sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Napoli, puanını 40'a çıkarırken, 3. basamaktaki yerini korudu. Juventus ise puanını 35 yaptı ve 5. sırada kaldı.

Ligde zirve mücadelesi veren takımlardan Milan da konuk ettiği Roma'yı 3-1 yenerek, puanını 45'e çıkardı. Milan, bir maçı eksik olan lider Inter'in 1 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

20. haftada oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Sassuolo-Genoa: 1-1, Spezia-Hellas Verona: 1-2, Lazio-Empoli: 3-3 ve Sampdoria-Cagliari: 1-2.

Serie A'nın 20. haftasında bugün yapılması gereken Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia ve Fiorentina-Udinese müsabakaları, yerel sağlık makamlarının, takımlardaki Kovid-19 vakalarının çokluğunu gerekçe gösterip maça çıkmalarına izin vermemesi nedeniyle oynanamadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.