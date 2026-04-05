Galatasaray'ın kalesine gelen ilk şut gol oldu.

Paul Onuachu'nun 45'te attığı gol ofsayta takıldı.

Trabzonspor, evinde 16 maç sonra Aslan'ı mağlup etti.

Dev derbinin ilk yarısında Galatasaray yokları oynadı. Trabzonspor, topu bilerek rakibine bıraktı ve kazandığı toplarla etkili ataklar yaptı. Henüz 4. dakikada Onuachu'nun golüyle öne geçen BordoMavililer, önde baskı yaparak rakibini kolay çıkarmadı. Cim-Bom, topu birinci bölgeden ileri götürse bile üçüncü bölge için bağlantı kurmakta zorlandı. Icardi rakip savunma arasında kayboldu. Jakobs-Lang sol kanadı etkisiz kaldı. Bordo-Mavililer, ilk 45 dakikada birçok pozisyondan yararlanamadı, 45'te Onuachu ofsayta takıldı. Cim-Bom'da ikinci devrenin başında Torreira ve Jakobs çıktı. İlkay ile Eren Elmalı girdi. 48'de gelen Singo'nun golü lideri umutlandırdı ama olmadı. Karadeniz ekibi oyun anlayışından vazgeçmedi. 62'de duran topta Nwakaeme asistledi, Nwaiwu kafayla attı. Trabzonspor kalan sürede yine birçok pozisyonu değerlendiremedi. Galatasaray ise sezonun en kötü ilk yarılarından birini, ikinci yarıda da telafi edemedi.

KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ

54. dakikada hakem Cihan Aydın, Barış Alper Yılmaz'ın Pina'ya yaptığı müdahale sonrası faul çaldı ve Yılmaz'a sarı kart çıkardı. VAR hakemi Erkan Engin, Aydın'a, 'ciddi faul' gerekçesiyle sahada inceleme önerisinde bulundu. Monitörden pozisyonu yeniden izleyen maçın hakemi Cihan Aydın, sahaya dönerek kararını değiştirmedi ve sarı kartta kaldı. Galatasaray, sosyal medyadan VAR hakeminin pozisyona müdahil olmasına tepki gösterdi. Sarı-Kırmızılılar, "VAR hakemi Erkan Engin, anlamsız şekilde orta hakem Cihan Aydın'ı incelemeye çağırdı" diye yazdı.

FİŞİ ERKEN ÇEKEBİLİRDİK

Stefan Savic, "Harika bir ortam vardı soyunma odasında. Son 6 maçı kazandık. İyi gidiyoruz. Bu maçı kazanıp şehrimizi gururlandırmak istiyorduk. Başardık. Çok net fırsatlarımız vardı. Fişi erken çekebilirdik."

AİLE OLMANIN RUHU

Bir asist kaydeden Anthony Nwakaeme: "Çok önemli bir maçtı. Galatasaray iyi bir takım. Biz bütün hafta kazanmak için çalıştık. Kazanınca çok daha yaklaşacağımızı biliyorduk rakibimize. Şehrimiz, takımımız adına çok mutluyuz. Benim bildiğim Trabzonspor bu. Oynayan oynamayan herkes kazanmak istedi. Aile olmanın ruhu budur."