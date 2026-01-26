Fenerbahçe 18'de, Göztepe 45+5'te direğe takıldı.

Kanarya, ilk yarıda tam 328 isabetli pas yaptı.

Göztepe, 5 eksik oyuncuyla zorlu deplasmana çıktı.

Maça istekli başlayan Fenerbahçe'de Musaba, çizgiye inerek içeri çevirdi. Arka direkte Göztepeli Cherni uyudu, Nene 17. dakikada takımını öne geçirdi. 1 dakika sonra Musaba direğe takıldı. 24'de ise İzmir ekibi hızlı çıktı ve Janderson'un golüyle skora denge geldi. 31'de Göztepe, 36'da ise Fenerbahçe net pozisyonları kaçırdı. 38'de İsmail Yüksek sakatlandı ve yerine Fred girdi. Göztepe, orta sahada daha güçlü hale geldi. 45+5'te Göztepe direğe takıldı. İkinci devrede Yiğit Efe Demir kenara geldi, Mert Müldür oyuna dahil oldu. Sarı-Lacivertliler, Musaba ile sol kanattan sık sık etkili geldi fakat sonuca gidemedi. Kapanan Göztepe savunması, hızlı ataklarla golü aradı. Son dakikalarda baskısını artıran Kanarya, sonuç alamadı ve kendi evinde 2 puan kaybetti.