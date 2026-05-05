  • Zirve yarışında yara: Manchester City deplasmanda takıldı
Zirve yarışında yara: Manchester City deplasmanda takıldı

Manchester City, deplasmanda Everton ile 3-3 berabere kalarak zirve yarışında puan kaybı yaşadı. Bu sonuçla City, lider Arsenal'in 5 puan gerisine düştü.

AA5 Mayıs 2026 Salı 00:05
İngiltere Premier Lig'de oynanan 35. hafta mücadelesinde Manchester City, deplasmanda Everton ile 3-3 berabere kaldı.

Arsenal ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, deplasmanda Everton'a konuk oldu.

İlk yarıyı 43. dakikada Jeremy Doku'nun attığı golle 1-0 önde kapatan Manchester ekibi, 68. ve 81. dakikalarda Thierno Barry ile 73. dakikada Jake O'Brien'in golleriyle 3-1 geriye düştü.

83. dakikada Erling Haaland ile farkı bire indiren konuk ekip, 90+7. dakikada Doku ile bir gol daha bularak evine 1 puanla döndü.

Bir maçı eksik Manchester ekibi bu sonuçla puanını 71'e çıkarırken, bitime 3 hafta kala Arsenal 76 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

