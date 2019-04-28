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Zirve yolunda A.Gücü virajı! Beşiktaş-Ankaragücü muhtemel 11'ler

Başakşehir’in yenilmesiyle şampiyonluk rotasına giren Beşiktaş, 19.00’da Başkent ekibini konuk edecek. Siyah-Beyazlı takım kazanırsa, lider ile puan farkını da 3’e indirecek.

  • Star Spor
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SÜPER Lig’de Başakşehir’in Göztepe karşısında aldığı şok yenilgi sonrası, zirve senaryoları değişirken, Beşiktaş da iyice şampiyonluk havasına girdi. Bu akşam 19.00’da Ankaragücü’nü konuk edecek olan Kartal’da galibiyet dışında bir ihtimal konuşulmuyor. Siyah-Beyazlı takım karşılaşmayı kazanırsa, lider Başakşehir ile puan farkını da 3’e indirecek. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek, beIN Sports 1 naklen ekrana getirecek. İki takımın ligdeki 100. maçı öncesi Kartal, galibiyet sayısında 67-8, gollerde ise 184-66 önde bulunuyor.

Q7 yedek Adriano 11’de

ANKARAGÜCÜ maçının son hazırlığını dün yapan Beşiktaş’ta sakatlıkları geçen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Quaresma ile Adriano’nun durumları netleşti. Teknik Direktör Şenol Güneş’in iki oyuncuyu da kadroya alacağı ancak Adriano’yu 11’e koyacağı, Quaresma’yı yedek bırakacağı belirtiliyor. Hem sakatlığı bulunan hem de cezalı olan Medel yok, cezası biten Caner ise takıma dönecek.

MUHTEMEL 11’LER:

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Caner, Burak Yılmaz

ANKARAGÜCÜ: Altay, Pinto, Kulusic, Pazdan, Kitsiou, Sedat, Moke, Canteros, Boyd, Sacko, Orgill

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