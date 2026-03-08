İSTANBUL 12°C / 4°C
Spor

Zirvede büyük yarış! İşte puan durumu ve kritik fikstür

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmiyor. 25. haftada Fenerbahçe, Samsunspor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. İşte güncel puan durumu ve iki ezeli rakibin kalan fikstürü…

HABER MERKEZİ8 Mart 2026 Pazar 23:27 - Güncelleme:
Zirvede büyük yarış! İşte puan durumu ve kritik fikstür
Süper Lig'de nefesler tutuldu. 25. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Samsunspor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 yendi ve zirve yarışında hata yapmadı.

İşte ligde oluşan puan durumu ve iki ezeli rakibin kalan fikstürü...

PUAN DURUMU

Süper Lig'de oluşan puan durumu şu şekilde;

1- Galatasaray: 61

2- Fenerbahçe: 57

3- Trabzonspor: 51 (1 maçı eksik)

4- Beşiktaş: 46

5- Başakşehir: 42

6- Göztepe: 42

7- Samsunspor: 32

8- Rizespor: 30

9- Kocaelispor: 30 (1 maçı eksik)

10- Gaziantep FK: 30

11- Alanyaspor: 26 (1 maçı eksik)

12- Gençlerbirliği: 24 (1 maçı eksik)

13- Konyaspor: 24

14- Antalyaspor: 24

15- Eyüpspor: 22 (1 maçı eksik)

16- Kasımpaşa: 21

17- Kayserispor: 20 (1 maçı eksik)

18- Karagümrük: 14

KRİTİK VİTAJ!

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'ın kalan maçları şu şekilde;

-Başakşehir

-Göztepe (Deplasman) - Ertelendi, maç tarihi daha sonra açıklanacak

-Trabzonspor (Deplasman)

-Kocaelispor

-Gençlerbirliği (Deplasman)

-Fenerbahçe

-Samsunspor (Deplasman)

-Antalyaspor

-Kasımpaşa (Deplasman)

Fenerbahçe'nin kalan fikstürü ise şu şekilde;

-Fatih Karagümrük (Deplasman)

-Gaziantep FK

-Beşiktaş

-Kayserispor (Deplasman)

-Rizespor

-Galatasaray (Deplasman)

-Başakşehir

-Konyaspor (Deplasman)

-Eyüpspor

