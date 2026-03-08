Süper Lig'de nefesler tutuldu. 25. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Samsunspor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 yendi ve zirve yarışında hata yapmadı.
İşte ligde oluşan puan durumu ve iki ezeli rakibin kalan fikstürü...
PUAN DURUMU
Süper Lig'de oluşan puan durumu şu şekilde;
1- Galatasaray: 61
2- Fenerbahçe: 57
3- Trabzonspor: 51 (1 maçı eksik)
4- Beşiktaş: 46
5- Başakşehir: 42
6- Göztepe: 42
7- Samsunspor: 32
8- Rizespor: 30
9- Kocaelispor: 30 (1 maçı eksik)
10- Gaziantep FK: 30
11- Alanyaspor: 26 (1 maçı eksik)
12- Gençlerbirliği: 24 (1 maçı eksik)
13- Konyaspor: 24
14- Antalyaspor: 24
15- Eyüpspor: 22 (1 maçı eksik)
16- Kasımpaşa: 21
17- Kayserispor: 20 (1 maçı eksik)
18- Karagümrük: 14
KRİTİK VİTAJ!
Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'ın kalan maçları şu şekilde;
-Başakşehir
-Göztepe (Deplasman) - Ertelendi, maç tarihi daha sonra açıklanacak
-Trabzonspor (Deplasman)
-Kocaelispor
-Gençlerbirliği (Deplasman)
-Fenerbahçe
-Samsunspor (Deplasman)
-Antalyaspor
-Kasımpaşa (Deplasman)
Fenerbahçe'nin kalan fikstürü ise şu şekilde;
-Fatih Karagümrük (Deplasman)
-Gaziantep FK
-Beşiktaş
-Kayserispor (Deplasman)
-Rizespor
-Galatasaray (Deplasman)
-Başakşehir
-Konyaspor (Deplasman)
-Eyüpspor