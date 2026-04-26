İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2026 Pazartesi / 11 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0412
  • EURO
    52,8801
  • ALTIN
    6816.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Zirvede fark açıldı! Galatasaray şampiyonluğa kaç puan uzaklıkta?
Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup ederek puan farkını 7'ye çıkardı ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı. İşte güncel puan durumu ve üç büyük takımın kalan fikstürleri...

HABER MERKEZİ26 Nisan 2026 Pazar 22:32 - Güncelleme:
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti ve puan farkını 7'ye çıkarttı.

İşte güncel puan durumu ve üç büyük takımın kalan fikstürleri...

PUAN DURUMU

Trendyol Süper Lig'de oluşan puan durumu şu şekilde;

1- Galatasaray: 74

2- Fenerbahçe: 67

3- Trabzonspor: 65 (1 maçı eksik)

4- Beşiktaş: 55 (1 maçı eksik)

5- Başakşehir: 51

6- Göztepe: 51 (1 maçı eksik)

7- Samsunspor: 42 (1 maçı eksik)

8- Çaykur Rizespor: 37

9- Konyaspor: 37 (1 maçı eksik)

10- Gaziantep FK: 37

11- Kocaelispor: 36

12- Alanyaspor: 33 (1 maçı eksik)

13- Kasımpaşa: 31

14- Gençlerbirliği: 28

15- Eyüpspor: 28

16- Antalyaspor: 28

17- Kayserispor: 26

18- Karagümrük: 20 (1 maçı eksik)

LİGDE SON VİRAJ...

Trendyol Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'ın kalan maçları şu şekilde;

- Samsunspor (Deplasman)

- Antalyaspor

- Kasımpaşa (Deplasman)

Bilgi: Galatasaray, kalan 3 maçta 4 puan alması halinde rakiplerinin sonuçlarına bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

Fenerbahçe'nin kalan haftalardaki fikstürü ise şu şekilde;

- Başakşehir

- Konyaspor (Deplasman)

- Eyüpspor

Trabzonspor'un kalan fikstürü ise şu şekilde;

- Konyaspor (Deplasman)

- Göztepe

- Beşiktaş (Deplasman)

- Gençlerbirliği

ÖNERİLEN VİDEO

Trump'a silahlı saldırı girişimi! Yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.