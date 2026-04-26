Trendyol Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti ve puan farkını 7'ye çıkarttı.
İşte güncel puan durumu ve üç büyük takımın kalan fikstürleri...
PUAN DURUMU
Trendyol Süper Lig'de oluşan puan durumu şu şekilde;
1- Galatasaray: 74
2- Fenerbahçe: 67
3- Trabzonspor: 65 (1 maçı eksik)
4- Beşiktaş: 55 (1 maçı eksik)
5- Başakşehir: 51
6- Göztepe: 51 (1 maçı eksik)
7- Samsunspor: 42 (1 maçı eksik)
8- Çaykur Rizespor: 37
9- Konyaspor: 37 (1 maçı eksik)
10- Gaziantep FK: 37
11- Kocaelispor: 36
12- Alanyaspor: 33 (1 maçı eksik)
13- Kasımpaşa: 31
14- Gençlerbirliği: 28
15- Eyüpspor: 28
16- Antalyaspor: 28
17- Kayserispor: 26
18- Karagümrük: 20 (1 maçı eksik)
LİGDE SON VİRAJ...
Trendyol Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'ın kalan maçları şu şekilde;
- Samsunspor (Deplasman)
- Antalyaspor
- Kasımpaşa (Deplasman)
Bilgi: Galatasaray, kalan 3 maçta 4 puan alması halinde rakiplerinin sonuçlarına bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.
Fenerbahçe'nin kalan haftalardaki fikstürü ise şu şekilde;
- Başakşehir
- Konyaspor (Deplasman)
- Eyüpspor
Trabzonspor'un kalan fikstürü ise şu şekilde;
- Konyaspor (Deplasman)
- Göztepe
- Beşiktaş (Deplasman)
- Gençlerbirliği