Osimhen, çıktığı son 9 maçta 13 skor katkısı verdi.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan kaybıyla önemi iyice artan Başakşehir maçının ilk yarısında istediği sonuca ulaşamadı. Yüksek tempoda geçen ilk devrede Galatasaray 10 şutla şansını denedi. Fakat isabet bulamadı. Başakşehir ise tehlikeli geldiği pozisyonlarda 3 kez Uğurcan Çakır'ı geçemedi. Cim-Bom 1 kez direğe, bir kez de ofsayta takıldı. Sarı-Kırmızılılar, 3. bölgedeki final paslarını iyi yapamadı. Devre 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıya etkili başlayan Galatasaray, 48'de Sallai ile maçtaki ilk isabetli şutunu çekti. 52'de Selke ile net pozisyondan yararlanamayan Başakşehir, 4 dakika sonra Ebosele'nin atılmasıyla 10 kişi kaldı. 57'de ise Singo'nun golü geldi, Cim-Bom öne geçti. Hem eksilen, hem de geriye düşen konuk ekip dağıldı. Kontrolü eline alan Sarı-Kırmızılılar, 66'da Osimhen'le farkı 2'ye yükseltti. 86'da Nhaga takımdaki ilk golünü atarak skoru belirledi. Aslan, şimdi gözünü Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçına çevirdi.

BAYRAM HEDİYESİ VERMEK İSTİYORUZ

Galatasaray Teknik Sorumlusu İrfan Saraloğlu, maçın ardından şunları söyledi: "Fenerbahçe'nin kaybetmesi bizim için maçın önemini biraz daha arttırdı. 7 puan farka nasıl ulaşırız, kazanarak ulaşırız. Bu maçın öneminin artması bizim motivasyonumuzu etkilemedi, biz zaten tüm maçları kazanmak zorundayız. Liverpool maçına da çalışacağız. İlk maçta yaptıklarımızın tekrarı bize doğruyu getirecektir. Rakip de çalışacaktır, önlem alacaktır. O maç bizim için de önemli, onlar için de önemli. Avantaj bizde ve onu korumaya çalışacağız. Ülkemize bayram öncesi bayram hediyesi vermek istiyoruz."

GELİŞMEMİZ GEREKİYOR

Galatasaray formasıyla ilk golünü atan Wilfried Singo, "Hala geliştirmemiz gereken tarafl ar var ama iyi bir maç çıkardık. Çok mutlu oldum golden ve taraftarın beni desteklemesinden dolayı, sadece bugün değil taraftarımız bana hep destek verdi. Benim için mevki fark etmiyor. Hocamız nerede görev verirse takıma yardımcı olmak isterim" dedi.