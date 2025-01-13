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Spor

Zirvedeki yerini sağlamlaştırdı! Galatasaray doludizgin yoluna devam ediyor

Galatasaray dün akşam deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. Sarı kırmızılı ekip maçı 2-1'lik skorla kazanarak puanını 50'ye yükseltti. İşte detaylar...

Akşam13 Ocak 2025 Pazartesi 09:13 - Güncelleme:
Zirvedeki yerini sağlamlaştırdı! Galatasaray doludizgin yoluna devam ediyor
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Başakşehir bu sezon iç sahada ilk kez kaybetti.

İlk yarı Torreira, Kaan, Yunus ve Buruk sarı gördü.

Barış, takımın en golcüsü (10) Osimhen'i yakaladı.

Islak zeminin de oyun kurulumuna engel olduğu maçta G.Saray, ilk on dakika pozisyona girmekte zorlandı. Cim-Bom, baskın oyununu yavaş yavaş hissettirse de Başakşehir sert durdu. Organize ataklardan ziyade hızlı hücumu seçen Aslan'da Barış Alper arkaya sarkıp pozisyonları hazırladı. Kalesinde sağlam duran Muhammed, 37'de Abdülkerim'in kafa vuruşunu enfes kurtardı. Başakşehir ilk yarı 1 kez tehlikeli geldi. Devrenin en iyisi olan Barış, sol ayakla attığı şık golle 1-0 öne geçirdi. Hızlı başlayan ikinci yarıda iki kalede de pozisyonlar görüldü. 53'te Keny ayağının dışıyla kesti, Piatek affetmedi 1-1 oldu. Sürekli kanat değiştiren Barış, tekrardan sahne aldı ve dar açıdan attığı golle Aslan'ı tekrar öne geçirdi. Sallai'nin sağ beke geçtiği anlarda Başakşehir sol kanadı zorladı. Golden sonra G.Saray rölantiye geçti. Savunma disiplinini elden bırakmayan Buruk, 3'lüğü kaptı.

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