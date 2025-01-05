Victor Osimhen, son 4 karşılaşmada 4 gol attı.

Yunus Akgün, ligde üst üste 4 maçta gol kaydetti.

Cim-Bom'un yenilmezlik serisi 21 maça çıktı.

Galatasaray, ilk yarıda etkisiz kaldı. 8. dakikada Osimhen'in penaltısından gelen gol haricinde rakip kaleye isabetli şut bile gönderemeyen Sarı-Kırmızılılar, kendi kalesinde tehlikeler yaşadı. 27'de Yunus Akgün'le başlayan hata zinciri, Davinson'un Romulo'yu kaçırmasından sonra Muslera ile sonlandı ve eşitlik geldi.

İlk 45'te Cim-Bom adına Sara sahanın en iyisiydi. Brezilyalı, savunmadaki müdahaleleri ile ön plana çıktı. Göztepe, ilk yarıda olduğu gibi ikinci devreye de önde baskıyla başladı. G.Saray, geriden pasla çıkmakta zorlandı. Poizsyon bulmakta zorlanan CimBom, 61'de Yunus Akgün'le öne geçmeyi başardı. Gol öncesi Sara ve Mertens'in pasları alkış aldı.

Göztepe, Hugo ile gole çok yaklaşsa da Muslera geçit vermedi. 80'de Torreira'nın golü ofsayta takıldı. 10 dakika uzatma verilen maçta Göztepe bastırdı, Aslan iyi savundu ve 3 puanı aldı.

İLKAY GÜNDOĞAN İYİ GALATASARAYLI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından şunları söyledi: "İzin sonrası lige tekrar dönmek bazen zor oluyor. Maçtan çok zevk almadım. Daha üretken olabilirdik. Ayın 13'ünde transfer başlıyor. Hem alacağımız oyuncular hem de ayrılmak isteyen oyuncular var.

Icardi'nin sakatlığı sonrası her yerde oynayabilecek oyuncu şart oldu. Fenerbahçe ile puan farkı 11'e çıktı ama bu yarış devam edecek. Oyuncularımıza tribünlerden tepkiler oldu. Bu tip hatalar olacak, onlara destek vermeliyiz. Ben kenardan hep bunu yapmaya çalışıyorum. İlkay Gündoğan'ı her takım ister. İyi bir Galatasaraylı hepimiz biliyoruz.

Bir gün Galatasaray forması giymesi, bütün herkesi sevindirir. Manchester City'de devam ediyor. Sezonu da orada bitirecek gibi. Gabriel Sara da onun gibi kaliteli. Ahmed Kutucu ve Berke Özer için Eyüpspor ile görüşmemiz olmadı.

OSİMHEN'DEN OSAYİ YANITI

G.Saray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, F.Bahçe'de top koşturan vatandaşı Osayi Samuel'le ilgili soruya cevap verdi. Süper star, adı G.Saray'la anılan Osayi için "Osayi arkadaşım ama bu konu hakkında konuşmadık" ifadelerini kullandı.

ÜÇLÜ ÇALIŞMAM GEREKIYOR

Maç sonu taraftara üçlü çektiren Gabriel Sara, yeni saç stiliyle ilgili konuştu: "Kendimle ilgili şeylere çok fazla takmıyorum. Öncelik olan takım diyorum. Her yıl Ocak ayında saçlarımı değiştiriyorum. Üçlü çektirdim ama uzun süredir yapmadığım için biraz üstüne çalışmam gerekiyor" dedi. Torreira da "Sara'ya hafta içi üçlüyü çalıştırmamız gerekiyor. Geldiğinden beri çok iyi işler yapıyor" dedi.